Cristina Kirchner anuncia na internet que será avó

Máximo, de 34 anos, é líder da corrente peronista "La Cámpora" e vive na cidade de Rio Gallegos, na Patagônia, junto à sua esposa, María Rocío García, também membro da agrupação. A presidente anunciou também que sua sobrinha Natalia, filha da ministra de Desenvolvimento Social, Alicia Kirchner, "está grávida de cinco meses", após tentar por anos e fazer "mil tratamentos, fertilização assistida inclusive".

Cristina buscará a reeleição em 23 de outubro. Ela disse que não escrevia no site de mensagens breves desde 26 de outubro do ano passado, quando estava em El Calafate, no sul do país, e seu marido Néstor morreu por um problema cardíaco. O casal presidencial também tem uma filha, Florencia, nascida em 1990. As informações são da Associated Press.