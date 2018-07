Cristina Kirchner anunciará nome do vice neste sábado

BUENOS AIRES - A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, vai anunciar o nome de seu colega de chapa na noite deste sábado, 25, horas antes do prazo final para a inscrição dos candidatos à eleição presidencial de 23 de outubro, quando também serão escolhidos novos congressistas. O anúncio deve ser feito em discurso transmitido pela televisão às 19h (horário de Brasília), segundo um comunicado postado no site da presidência.

A imprensa local faz suas apostas para a formação da chapa: o governador de Entre Ríos, Sergio Urribarri; o ministro da Economia, Amado Boudou; o secretário de assuntos legais da presidente, Carlos Zannini; e o secretário de comunicação Juan Manuel Abal Medina. O popular governador da província de Chavo, Jorge Capitanich, foi considerado um candidato forte, mas saiu da lista nesta semana, ao afirmar que vai tentar a reeleição em sua província natal. Na Argentina, o vice-presidente age como o líder no Senado.

Disputa. Cristina lidera as pesquisas de opinião graças ao crescimento econômico que, segundo ela, será de 8% neste ano. Já seu principal opositor, o congressista Ricardo Alfonsín, da União Cívica Radical, é prejudicado pela falta de experiência no Executivo e pelo histórico ruim de seu partido. Os presidentes Raúl Alfonsín e Fernando de la Rúa renunciaram antes do final de seus mandatos por causa de crises econômicas.

As informações são da Dow Jones.