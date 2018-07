Cristina Kirchner participa de homenagem ao marido

BUENOS AIRES - Os restos mortais do ex-presidente argentino Néstor Kirchner foram transferidos na manhã desta quinta-feira, 27, para um mausoléu no cemitério da cidade patagônica de Río Gallegos, por ocasião do primeiro aniversário da sua morte. A solenidade, fechada à imprensa, foi realizada na presença da presidente Cristina Kirchner e dos filhos Max e Florencia, além de familiares, amigos e funcionários do governo.

O mausoléu foi aberto para visitação pública às 14 horas (15h de Brasília). Ele tem 11 metros de altura, 13 de comprimento e 15 de largura, em uma área de 650 metros quadrados, contrastando fortemente com os simples túmulos do cemitério municipal.

Kirchner morreu no início da manhã de 27 de outubro do ano passado, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Os kirchneristas deram início então a uma campanha para transformá-lo em um mito comparável ao fundador do movimento político peronista, Juan Domingo Perón.

Ao lado do desempenho da economia, a morte de Kirchner acabou sendo explorada na campanha da reeleição de Cristina, com terminou com uma vitória com quase 54% dos votos. Cartazes foram espalhados por Buenos Aires com a foto de Néstor e a frase: "Os boatos sobre a minha morte têm sido exagerados." Com esse espírito de que o ex-presidente continua vivo através da presidente Cristina e de seus seguidores, as homenagens se replicam em todo o país até a próxima sexta-feira.