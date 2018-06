Cristina Kirchner propõe missão humanitária à Síria A Argentina propôs o envio de uma missão humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU) à Síria, segundo informou nesta sexta-feira a presidente Cristina Kirchner. Como presidente temporária do Conselho de Segurança do organismo multilateral, Cristina detalhou que durante reunião com o secretário Geral da ONU, Ban Ki-Moon, apresentou a proposta de uma viagem à Síria de 15 chanceleres de países integrantes do Conselho de Segurança.