Cristina Kirchner quebra tornozelo e adia visita ao Vaticano

O tratamento inicial inclui imobilização do pé e limitação de movimentos, de acordo com uma declaração da equipe médica presidencial. De acordo com a American Academy of Orthopaedic Surgeons, esse tipo de ferimento é comumente associado a pisar incorretamente ou a um impacto brusco, como um acidente de carro e pode exigir cirurgia.

A presidente cancelou diversas atividades previstas para o início de janeiro, incluindo uma viagem ao Vaticano para comemorar um tratado de paz com o país vizinho Chile sobre o Canal de Beagle, na Patagônia. Cristina planejava comemorar o tratado assinado em 1984 com a presidente do Chile, Michelle Bachelet e o papa Francisco, nascido na Argentina. Ao longo dos próximos dias, a líder argentina será avaliada para definir quando ela pode retornar para a capital, disse Capitanich. Fonte: Associated Press.