Cristina Kirchner recebe alta

Cristina já havia recebido alta neurológica no último sábado, após exames realizados na noite de sexta-feira. No próximo dia 9 de dezembro, a presidente será submetida a uma nova bateria de exames de controles. A presidente se afastou do cargo no dia 5 de outubro, quando teve que ir ao médico porque sentia fortes dores de cabeça e arritmia cardíaca. Três dias depois, ela foi submetida a cirurgia para drenagem de um hematoma em uma das membranas entre o crânio e o cérebro.