Cristina Kirchner recupera-se da operação na cabeça

Cristina permanece sob estrita blindagem do noticiário. Desta forma, ela não foi informada do acidente de trens na estação de Once que neste fim de semana feriu 99 pessoas. Ela tampouco foi informada do escândalo protagonizado por um de seus deputados, Juan Cabandié, filho de desaparecidos da ditadura, por abuso de poder. Cabandié foi filmado ao tentar esquivar uma multa rodoviária com a "carteirada" de deputado, além de alegar que seus pais haviam sido assassinados durante o regime militar (1976-83). "A presidente Cristina não sabe de coisa alguma", indicam fontes da Casa Rosada.

Segundo o vice-presidente Amado Boudou, que ocupa-se interinamente da presidência da República, a presidente está "um pouco melhor". Cristina esteve ausente na reta final da campanha para as eleições parlamentares deste domingo, 27. Mas, segundo Boudou, "ela está no coração de milhões de argentinos".

Segundo a consultoria Management & Fit, a lista de deputados bonaerenses candidatos da presidente Cristina teria aumentado de 29,6% dos votos obtidos nas eleições primárias de agosto para 33,3% neste domingo. O principal rival do kirchnerismo, Sergio Massa, ex-chefe do gabinete de Cristina, teria 40,5% das intenções de voto. Isso indica um aumento em comparação com as primárias de agosto, quando conseguiu 34,95%.