Cristina Kirchner tem vitória apertada em primária para Senado na Argentina

BUENOS AIRES - A ex-presidente argentina Cristina Kirchner conseguiu uma vitória apertada na primária realizada no dia 13 para a disputa de uma cadeira no Senado da Argentina pela Província de Buenos Aires, vencendo por apenas 0,2 ponto porcentual, disse o diretor eleitoral nacional, Fernando Alvárez, à rádio Mitre nesta terça-feira, 29.

A autoridade eleitoral havia feito a última atualização no dia 14 com 95,68% das seções apuradas, mostrando Cristina com 34,11 % dos votos, contra 34,19% do aliado do presidente Mauricio Macri, Esteban Bullrich. A eleição está marcada para o dia 22 de outubro. / REUTERS