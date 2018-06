Cristina Kirchner volta ser internada A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, chegou há pouco à Fundação Favaloro, clínica onde ficou internada no último sábado e foi diagnosticada com hematoma no cérebro. O governo ainda não informou se a presidente vai realizar novos exames de controle ou uma cirurgia para drenagem do sangue acumulado na membrana que cobre o cérebro. A Fundação Favaloro preparou uma sala de cirurgia e uma ala especial para atender à presidente, que teria sentido novos sintomas de cefaleia nas últimas horas.