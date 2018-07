Cristina lamenta morte de subsecretário no Uruguai A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, lembrou emocionada nesta quarta-feira do subsecretário de Comércio Exterior, Iván Heyn, jovem de 33 anos cujo corpo nu foi encontrado enforcado no quarto do Hotel Radisson, onde a delegação argentina estava hospedada ontem em Montevidéu, durante a Cúpula do Mercosul. Segundo fontes da polícia uruguaia, o jovem se suicidou.