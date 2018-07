Cristina planeja novo cerco à imprensa

Dentro do pacote de ações para limitar a atuação da imprensa, o governo Kirchner reenviaria ao Congresso, nas próximas semanas, o projeto de declarar como "bem de interesse público" o papel de jornal no país, cuja única fábrica, a Papel Prensa, é controlada pelos jornais Clarín e La Nación (com 49% e 22% das ações, respectivamente) e pelo Estado (que tem 22,5%). Ambos os jornais são críticos a Cristina.

O projeto, ao qual o Estado teve acesso, declara como de "interesse público" a produção, distribuição e comercialização do papel de jornal. Líderes da oposição afirmam que esse projeto, que estaria no plenário em dezembro, não passa de uma "estatização encoberta".

A partir de 10 de dezembro, dia da posse presidencial e do novo Congresso, Cristina contaria com maioria suficiente para aprovar seus projetos. Além disso, o governo pressionaria a Justiça para revogar as suspensões aplicadas nos últimos dois anos à Lei de Mídia, aprovada em 2009.

A legislação tem como alvo principal o Grupo Clarín. A empresa, que foi aliada do casal Néstor e Cristina Kirchner entre 2003 e 2008, passou a ser considerada "inimiga" a partir da crise com o setor ruralista, quando o grupo deixou claro que não apoiaria o governo.

Para pressionar o grupo, a Casa Rosada tentou vincular o CEO do Clarín, Héctor Magnetto, com supostas torturas durante a ditadura militar (1976-83) para conseguir, de forma irregular, a venda da Papel Prensa em 1977. Além disso tentou, sem sucesso, incriminar a dona do Clarín, Ernestina Herrera de Noble, no suposto sequestro dos filhos de desaparecidos do regime militar.

Monopólio. Um dos argumentos do governo Kirchner é o de acabar com os "monopólios" de mídia do país e democratizar os meios de comunicação. Martín Etchevers, gerente de comunicação externa do Grupo Clarín, disse que "entre 70% e 80%" dos meios de comunicação na Argentina estão direta ou indiretamente ligados ao governo.

A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) faz uma avaliação similar. A entidade alertou esta semana sobre a existência de um processo de "colonização midiática" protagonizado pelo governo Kirchner.

Segundo a SIP, Cristina pretende "monopolizar" os canais de acesso à informação. Jorge Lanata, fundador dos jornal Página 12, disse que a perspectiva é a de que, nos próximos quatro anos, Cristina intensifique seu confronto com os jornalistas.