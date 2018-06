Cristina prepara festa para fragata retida por sete meses em Gana

A Casa Rosada enviou convites aos governadores e líderes parlamentares para que compareçam ao evento em Mar del Plata. Além disso, o governo e seus aliados organizaram a ida de dezenas de milhares de militantes kirchneristas para manifestar apoio a Cristina.

Autoridades portuárias de Mar del Plata avisaram que o porto não tem calado suficiente para que a fragata entre. Rapidamente foram realizadas obras de dragagem, possibilitando que a Libertad atraque e receba as boas-vindas de Cristina.

Analistas destacam que o governo pretende transformar a volta da fragata à Argentina em uma epopeia que represente a luta nacionalista do governo Kirchner contra os credores internacionais. De quebra, diversos setores peronistas estão fazendo campanha para mudar o nome do navio para Eva Perón, mulher do presidente Juan Domingo Perón. O fundo NML, chamado de "abutre" pelo governo Kirchner, possui títulos da dívida pública argentina sem pagamento desde dezembro de 2001. O grupo tentava embargar bens do Estado argentino.

A Justiça ganense determinou uma multa e o governo argentino teria de fazer um depósito US$ 20 milhões para liberar a fragata. No entanto, o Tribunal Marítimo de Hamburgo determinou, em uma decisão anunciada na semana passada, que Gana deveria autorizar a partida do navio argentino.