Cristina propõe mais voos da Argentina às Malvinas A presidente Cristina Kirchner anunciou ontem que deseja que as Ilhas Malvinas sejam ligadas à Argentina por via aérea com três voos semanais. Atualmente, o arquipélago, a 480 quilômetros do ponto mais próximo do continente, conta com um voo semanal da companhia aérea chilena Lan, que parte de Punta Arenas, no extremo sul do Chile. Dos quatro voos mensais, dois fazem uma escala técnica na cidade argentina de Río Gallegos.