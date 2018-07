Cristina quer união sul-americana contra golpe paraguaio A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, defendeu a unidade da América do Sul para rejeitar a destituição de Fernando Lugo da presidência do Paraguai. "Não nos une o amor, mas o espanto, porque na região já tivemos muitos anos de ditaduras e golpes", disse Cristina, citando uma frase famosa do escritor Jorge Luis Borges.