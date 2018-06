Cristina terá publicidade grátis em ônibus

A informação foi divulgada por altas fontes da Casa Rosada ao jornal La Nación, que ressaltou que as empresas que se negarem a colocar a publicidade do governo (e a simultânea remoção das publicidades das empresas privadas) ficariam sem os milionários subsídios mensais que o Estado argentino concede há vários anos às companhias de transportes, assoladas por déficits crônicos.

Mais de 17 mil ônibus que circulam em Buenos Aires e na Grande Buenos Aires teriam de exibir a publicidade do governo Kirchner. Além deles, milhares de outros ônibus no restante do país também estariam sujeitos à determinação.

O plano do governo começaria daqui a 60 dias, a tempo do início da campanha eleitoral para as convenções partidárias de agosto. Em outubro o país terá decisivas eleições parlamentares. No ano passado, as tarifas de transporte público de Buenos Aires, que havia anos estavam congeladas, foram reajustadas após discussão entre o governo federal e municipal.