Cristina terá reunião com Obama em novembro

As relações entre os dois países se deterioraram bastante em fevereiro quando as autoridades argentinas acusaram os EUA de tentar contrabandear armas e drogas no país num avião da Força Aérea Americana. Mesmo antes do incidente, a relação não ia bem. A recusa da Argentina de agir no tribunal de arbitragem do Banco Mundial e tribunais americanos a favor de investidores que buscam compensações por perdas no default soberano de US$ 100 bilhões de 2001 tem sido fonte de tensão entre os dois países.

Em setembro, os EUA votaram contra um empréstimo de US$ 230 milhões à Argentina por meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento para apoiar o programa de serviços provinciais de agricultura.

As informações são da Dow Jones.