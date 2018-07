Cristina triplica gasto de publicidade O governo da presidente da Argentina, Cristina Kirchner, triplicou o gasto de propaganda oficial em 2010 em comparação com 2008. Segundo relatório feito com dados da ONG Poder Ciudadano, o governo destinou US$ 288,2 milhões para propaganda no ano passado - 210% a mais do que em 2008, primeiro ano de Cristina no poder. O gasto do governo equivaleu a 9% do total do mercado publicitário argentino, o que o torna o maior anunciante do país - os produtos da Unilever vêm a seguir, com 5%.