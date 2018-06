Cristina volta ao governo em plena crise energética Depois de uma ausência de 18 dias, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, deve voltar à cena política na a quarta-feira com um anúncio popular: o aumento do valor do bolsa família, chamado no país de Alocação Universal por Filho (AUH pela sigla em espanhol). Os anúncios envolveriam outros planos sociais do governo, segundo especulações da imprensa local. O regresso de Cristina ocorrerá em meio a um forte mal-estar na sociedade pela profunda crise energética que chegou a afetar cerca de 800 mil pessoas na Capital Federal e na província de Buenos Aires. Para uma das líderes da pulverizada oposição, deputada Elisa Carrió (Coalizão Cívica), Cristina sofre com uma "fenomenal" crise de autoridade. "Mesmo que ela estivesse presente, não tem autoridade, não é crível", disparou a deputada em entrevista a uma rádio portenha.