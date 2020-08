Cristo Redentor é iluminado com as cores do Líbano em homenagem às vítimas da explosão em Beirute

RIO - O monumento ao Cristo Redentor, no Rio, recebeu na noite de quinta-feira, 7, uma projeção da bandeira do Líbano em homenagem às vítimas da trágica explosão que aconteceu na zona portuária de Beirute, a capital do país, na terça-feira, e que já deixou 145 mortos, 5 mil feridos e 300 mil desabrigados.

No alto do Corcovado iluminado, o reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar, também fez uma oração pelas vítimas com o cônsul geral do Líbano no Rio de Janeiro, Alejandro Bitar.

A homenagem é uma iniciativa do Consulado Geral do Líbano no Rio de Janeiro, da comunidade libanesa no Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, das Igrejas Melquita, Maronita e Ortodoxa e das instituições líbano-brasileiras do Rio de Janeiro.

No Vaticano, o Papa Francisco fez um apelo em prol de Beirute durante a audiência geral de quarta-feira. “Rezemos pelas vítimas e suas famílias e rezemos pelo Líbano, para que, com o compromisso de todos os seus componentes sociais, políticos e religiosos, possa enfrentar este momento trágico e doloroso e, com a ajuda da comunidade internacional, superar a grave crise que está atravessando”, disse.

Os danos materiais do desastre ocorrido em Beirute são estimados entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões, e o porto, por onde chegavam dois terços das importações do país, foi destruído. As buscas por dezenas de desaparecidos continuam.