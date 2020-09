Cristo Redentor receberá projeções para marcar 29 anos da independência da Armênia

O monumento do Cristo Redentor, no Rio, receberá na noite desta segunda-feira, 21, às 19h30, projeções com imagens que remetem à história e aos principais símbolos da Armênia em um evento para marcar os 29 anos de independência do país. A iniciativa da Embaixada e do Gonsulado-geral honorário em São Paulo também marca os 100 anos de amizade entre Brasil e Armênia.

O país, que pertencia à antiga União Soviética, declarou-se independente após um referendo em 21 de setembro de 1991 e foi aceito como membro pleno da comunidade internacional - como Estado soberano - filiando-se à ONU em 1992.

"A projeção no Cristo irá exibir imagens que remetem à história e aos valores do povo armênio, como a Arca de Noé, o Monte Ararat, o Jardim do Éden, monumentos e símbolos típicos, como flores, frutas e o vinho", explica a embaixada, em nota.

Também serão exibidas imagens das igrejas, dos mosteiros antigos, das tradicionais cruzes de pedra e de paisagens rurais e urbanas, assim como da capital, Erevan. As projeções serão acompanhadas pela canção God Blesss Armenia, de Zig Vartman, executada pela Independence Youth Orchestra and Choir, regida pelo maestro Sergey Smbatyan.

A projeção da homenagem aos 29 anos de independência da Armênia terá direção artística de Jodele Larcher, diretor da novela Rainha da Sucata, exibida pela Rede Globo em 1990 que consagrou a personagem Dona Armênia, vivida pela atriz Aracy Balabanian, descendente de armênios.

"Um país, com mais de três milênios de história, renasceu como uma vibrante república moderna", afirma o embaixador Arman Akopian, em mensagem divulgada para a data. A projeção será transmitida ao vivo pelo perfil oficial do consulado geral-honorário em São Paulo no Facebook.