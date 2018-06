Críticas de Romney dividem os espanhóis Os espanhóis já se acostumaram a ver manchetes negativas sobre a economia do país no café da manhã, mas nesta quinta-feira as críticas partiram de uma fonte inesperada: o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, que na noite da quarta-feira, durante o debate com o presidente Barack Obama, disse não querer que os EUA "sigam o mesmo caminho da Espanha", onde, segundo ele, 42% do Produto Interno Bruto (PIB) é gasto com o governo. "Nós (os EUA) já estamos gastando 42% da nossa economia com o governo. Eu não quero seguir o caminho da Espanha", disse Romney. Alguns espanhóis criticaram Romney, enquanto outros disseram não estar surpresos, dada a forte recessão que o país vive desde 2009, quando estourou a bolha imobiliária local.