Croácia realiza referendo sobre adesão à União Europeia

Uma pesquisa realizada antes da votação indicou que de 56% a 60% dos croatas que devem participar responderão "Sim" para a questão: Você a apoia a filiação da República da Croácia à União Europeia?

Os que apoiam a UE dizem que a economia já frágil do país dos Bálcãs só poderia se beneficiar com a entrada no bloco, que tem mercados mais amplos. Já os que se opõem à adesão, dizem que a Croácia não tem nada a ganhar e apenas perderá sua soberania e sua identidade nacional. As informações são da Associated Press.