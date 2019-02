Cronologia: 20 anos de chavismo na Venezuela

A grave crise econômica, o não reconhecimento do Parlamento (único órgão controlado pela oposiçõa) por parte do Executivo e do Judiciário e a crise migratória levam milhares às ruas da Venezuela desde janeiro para protestar contra o regime de Nicolás Maduro. As manifestações - seguidas de ações para envio de ajuda humanitária ao país - foram encabeçadas pelo opositor Juan Guaidó, que se proclamou presidente interino venezuelano, ganhando o reconhecimento de diversos países, entre eles EUA, Colômbia e Brasil.

Relembre os 20 anos do chavismo, as vitórias e as derrotas do partido e as crises vividas no país durante esse período: