Cronologia: A política de Donald Trump para os palestinos

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que revelará detalhes sobre o plano de paz para israelenses e palestinos nesta terça-feira, 28. Saiba como ele vem tratando o tema desde que chegou à presidência americana:

2017 ​

Fevereiro

Presidente Donald Trump abandona a solução de dois estados para o conflito entre israelenses e palestinos - até então, foco da política de Washington para o Oriente Médio;

Dezembro

Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel, irritando o mundo árabe e alguns aliados ocidentais;

2018

Janeiro

EUA retêm US% 65 milhões em ajuda à UNRWA - agência de assistência da ONU para mais de cinco milhões de refugiados palestinos;

Maio

EUA transferem sua embaixada em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém - 53 palestinos são mortos por tropas israelenses em protestos na fronteira de Gaza com Israel;

Agosto

Washington suspende fundos da UNRWA - cerca de US$ 360 milhões/ano;

Setembro

Administração Trump encerra a missão da Organização pela Libertação da Palestina em Washington por requerer medidas contra Israel no Tribunal Criminal Internacional;

2019 ​

Março

Trump reconhece oficialmente a soberania de Israel nas Colinas do Golan ocupadas, conquistadas da Síria em 1967;

A administração encerra o Consulado dos EUA em Jerusalém - canal diplomático com os palestinos - transferindo as operações para a nova embaixada em Israel;

8 de Junho

​Embaixador dos EUA David Friedman diz que Israel tem direito a anexar partes da Cisjordânia;

25-26 Junho

Casa Branca realiza sessão do plano Paz para a Prosperidade no Bahrein para fomentar o investimento para os palestinos como lançamento do "acordo do século" de Trump;

Líderes palestinos boicotam o evento e rejeitam o plano revelado por Jared Kushner, genro e assessor de Trump, prevendo o investimento de US$ 50 bilhões ao londo de dez anos;

2020 ​

28 de janeiro

Trump promete revelar detalhes sobre seu plano de paz para israelenses e palestinos, que ameaçaram se retirar dos Acordos de Oslo se o presidente americano levar projeto adiante.