Cronologia: Programa de mísseis da Coreia do Norte

A Coreia do Norte anunciou que testou com sucesso um míssil balístico intercontinental (ICBM), o que representaria uma nova etapa crucial para alcançar o território americano. O lançamento "histórico" do míssil Hwasong-14 foi supervisionado pelo líder do país, Kim Jong-un, de acordo com um boletim de notícias especial da emissora estatal norte-coreana.

