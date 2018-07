Crosta de gelo ártico atinge menor nível histórico

Depois de ter atingido no domingo o menor nível já registrado, a crosta de gelo sobre o Pólo Norte voltou a crescer na segunda-feira, prosseguiram os cientistas do Centro de Dados de Gelo e Neve dos Estados Unidos. No entanto, o cientista norte-americano Walt Meier, que acompanha as medições, advertiu que o aquecimento global tornou a capa de gelo sobre o Oceano Ártico menor e mais fina.

A capa de gelo ártico derrete no verão e se expande durante o inverno no Hemisfério Norte. Ela é considerada um indicador de referência da situação do clima global. As informações são da Associated Press.