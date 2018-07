Cruz Vermelha deixa Homs e suspende plano de retirar civis

GENEBRA - Agentes humanitários que pretendiam retirar civis e feridos de Homs, na Síria, foram impedidos nesta quinta-feira, 21 de entrar nas áreas mais conflagradas por causa de disparos e de uma situação de segurança "duvidosa", afirmou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

Forças governamentais e rebeldes acataram na quarta-feira uma solicitação do CICV para que estabelecessem uma trégua humanitária, após mais de dez dias de intensos combates. Mas quando uma equipe do CICV e do Crescente Vermelho sírio se aproximava do centro antigo de Homs, na manhã desta quinta-feira, o grupo ouviu tiros e preferiu recuar, segundo um porta-voz, que disse que a origem dos disparos não foi identificada.

Moradores disseram que o Exército sírio bombardeou bairros centrais durante o dia. Diante das preocupações com a segurança, a equipe humanitária voltou a Damasco, a capital.

O CICV, única agência humanitária com pessoal na Síria, disse que continua em contato com as forças do governo e com os rebeldes.