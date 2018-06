Cruz Vermelha do Japão e Coreia do Norte se reúnem

A reunião da Cruz Vermelha, contudo, lidou também de outro assunto, o retorno dos restos mortais de 21,600 mil japoneses mortos na Coreia durante o final da Segunda Guerra Mundial.

Os países, que não possuem relações diplomáticas, não realizam uma conversa formal desde novembro de 2012, quando houve uma reunião entre os membros da Cruz Vermelha e famílias japonesas conseguiram a autorização para visitar os túmulos de parentes por nove vezes. Alguns estão enterrados nas colinas de Pyongyang, capital da Coreia do Norte.

A Coreia do Norte permitiu o retorno de cinco japoneses sequestrados em 2002, mas o Japão acredita que, pelo menos, uma dúzia de cidadãos permanecem sequestrados e desejam retornar, se ainda estiverem vivos.

O Japão colonizou a Coreia do Norte de 1910 a 1945 e estimativas apontam que cerca de 34,600 mil soldados, oficiais do governo e cidadãos morreram de fome ou por doenças no final da Segunda Guerra Mundial. Do total, aproximadamente 13 mil corpos foram repatriados. Fonte: Associated Press.