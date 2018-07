Cruz vermelha leva ajuda a cidade natal de Kadafi

SIRTE - A Cruz Vermelha internacional entregou leite, fraldas e outros materiais para civis da sitiada cidade natal de Muamar Kadafi nesta quinta-feira, 6, com o objetivo de aliviar a falta de alimentos e materiais de higiene em Sirte.

Dibeh Fakhr, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), disse que dois caminhões entraram em Sirte e entregaram os bens, que também incluíam suprimentos médicos, kits de higiene e água, para representantes de famílias que ainda estão na cidade costeira. Foi a terceira entrega de materiais feitas pelo comitê desde sábado, disse ela.

Sirte, que fica a 400 quilômetros ao sudoeste de Trípoli, é a mais importante das cidades pró-Kadafi que ainda resiste às forças do novo governo líbio.

As forças do novo governo afirmam que os combatentes ligados a Kadafi estão usando um centro de conferência e um hospital como bases, mas Fakhr disse que o CICV não conseguiu confirmar essas afirmações, porque a situação estava muito perigosa para visitar o hospital no sábado e na segunda-feira, quando entregou 50 tanques de oxigênio no local.

Ela disse que representantes do CICV se comunicam com os dois lados e entregam a ajuda humanitária a anciãos apontados como representantes das famílias que ainda estão em Sirte, que fazem a distribuição.

"Nós mal conseguimos entrar, entregar os materiais e sair, porque a situação de segurança é tão ruim que podemos ser atacados ou pegos no fogo cruzado", afirmou Fakhr, falando de uma mesquita que está sendo usada como hospital de campo na periferia da cidade.

Segundo Fakhr, o CICV está "muito preocupado" com a situação humanitária dentro da cidade, mas não tem o número de civis que permanece em Sirte. Ela disse que a maioria das pessoas fugiam para o leste, na direção de Benghazi, e que nesta semana o CICV distribuiu ajuda para 18 mil pessoas que estão vivendo em campos de refugiados na região.

