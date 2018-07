Cruz Vermelha pede US$ 34 milhões a refugiados sírios A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho lançou nesta segunda-feira um apelo de emergência por 32,3 milhões de francos suíços (US$ 34,1 milhões) para ajudar 170 mil refugiados sírios na Turquia. "O Crescente Vermelho Turco está expandindo sua resposta, às vésperas do inverno, para ampliar o auxílio a 170 mil pessoas refugiadas nos próximos meses", disse a entidade em comunicado. Até a semana passada, a Turquia tinha 110 mil refugiados registrados, mas o número crescia dramaticamente. O chefe da gestão de crises e desastres da Federação, Simon Eccleshall, disse que o dinheiro extra deverá durar seis meses.