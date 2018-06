Cruz Vermelha vê crise humanitária após tufão nas Filipinas

Quase uma semana depois da chegada do tufão Bopha às Filipinas, autoridades locais começam nesta segunda-feira, 10, a ter uma noção mais clara de extensão da catástrofe natural em uma área já pobre do país.

A Cruz Vermelha Internacional declarou "crise humanitária" na ilha filipina de Mindanao, onde situa-se a maioria das províncias atingidas pelo Bopha, cujos ventos alcançaram 195 quilômetros por hora na semana passada.

Ao mesmo tempo, a defesa civil filipina informou que o número de mortos subiu para 647. Até o momento, 780 pessoas continuam desaparecidas. O número de pessoas em abrigos provisórios, que na semana passada passou de 200 mil, hoje era de pouco mais de 130 mil.

Os danos à infraestrutura são estimados no momento em quantia equivalente a US$ 85,5 milhões, enquanto os danos ao setor de agricultura superam os US$ 200 milhões.

As informações são da Dow Jones