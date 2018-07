Cruz Vermelha vê Síria em situação de guerra civil total

A avaliação do grupo com sede em Genebra, na Suíça, é uma referência importante para as partes determinarem quanto e qual tipo de força podem usar. Além disso, a avaliação pode formar as bases para processos por crime de guerra, especialmente se os civis forem atacados ou inimigos detidos forem abusados ou mortos.

Anteriormente, o comitê da Cruz Vermelha restringia sua avaliação do escopo do conflito a pontos focais em Idlib, Homs e Hama, mas Hicham Hassan, porta-voz do comitê, disse que a violência se espalhou além dessas áreas.

"As hostilidades se espalharam para outras regiões do país", afirmou Hassan. "A legislação humanitária internacional se aplica a todas as áreas em que as hostilidades estão ocorrendo", acrescentou. As informações são da Associated Press.