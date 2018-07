CS da ONU apoia prazo proposto por Annan à Síria

O comunicado presidencial, obtido pela Associated Press, levanta a possibilidade de "medidas adicionais" se a Síria não implementar o plano de paz proposto por Kofi Annan, enviado especial da ONU e da Liga Árabe. O documento pede ao governo sírio que coloque em prática "de forma urgente e perceptível" seu compromisso com a retirada de forças militares dessas cidades.

O conselho realizou uma reunião nesta manhã, durante a qual, segundo diplomatas, o documento seria lido. As fontes falaram em condição de anonimato. Annan deveria falar à Assembleia Geral da ONU, por videoconferência numa reunião aberta na manhã desta quinta-feira. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.