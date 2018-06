"As condições para a continuidade da Missão de Supervisão da ONU na Síria não foram cumpridas", declarou Gerard Araud, embaixador francês na ONU, depois de uma reunião do CS sobre o andamento do conflito na Síria.

Como o CS não renovou o mandato da Missão de Supervisão da ONU na Síria, ele expira oficialmente à meia-noite de domingo. As informações são da Associated Press.