CS da ONU reúne-se para discutir crise no Iraque

Integrantes do conselho recebiam informações do principal enviado da ONU no Iraque, Nickolay Mladenov, por meio de videoconferência de Bagdá, reunião que acontecia a portas fechadas.

O embaixador da Rússia na ONU, Vitaly Churkin, atual presidente do Conselho de Segurança, disse que a situação no Iraque é "extremamente dramática", mas afirmou nesta quinta-feira que não sabe o que o organismo pode fazer.

Ele declarou que as raízes do conflito estão na guerra do Iraque e que no fracasso da reconstrução e reestruturação das agências e do Exército do país.

O conselho disse na quarta-feira que deplora "nos termos mais fortes" o ataque terrorista contra a segunda maior cidade do Iraque, Mosul, e condenou os recentes ataques em outras partes do país com o objetivo de desestabilizar o Iraque e a região.

