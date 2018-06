O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) está se preparando para reunir seus integrantes em uma sessão de emergência sobre a crise na Ucrânia. Diplomatas disseram nesta quinta-feira que o Conselho deve se encontrar nesta tarde sob pedido da Lituânia.

As preocupações foram elevadas após um alto funcionário da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmar que, pelo menos, mil soldados russos estão na Ucrânia, com equipamentos sofisticados. Segundo a autoridade, os militares de Moscou estiveram em "contato direto" com os soldados ucranianos. Fonte: Associated Press.