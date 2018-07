Cuba amplia negócios no setor privado O governo de Cuba anunciou ontem a ampliação dos negócios com permissão para atuar no setor privado do país. A medida, que passa a valer a partir do dia 1.º, permitirá que chaveiros, tapeceiros e ferreiros migrem para o setor privado. As reformas de Raúl Castro pretendem recuperar a economia e aumentar a participação do setor privado na ilha para até 40% em 2016.