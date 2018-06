Cuba: artista é liberada temporariamente após ser presa por manifestação

Mas ela aparentemente foi colocada de volta em custódia antes de se encontrar com jornalistas.

Sua mãe, Argelia Fernandez, disse à Associated Press por telefone que sua filha estava em casa e, em seguida, deixou o local. Um oficial de segurança do Estado, mais tarde, veio a sua casa e disse a mãe da artista que Bruguera estava falando com outros funcionários de segurança e voltaria para casa em breve.

Bruguera não apareceu como programado para falar com a imprensa no final da tarde de ontem. Seus apoiadores haviam anunciado planos para essa reunião em um comunicado enviado por e-mail no início do dia relatando que a artista tinha sido liberado. Eles disseram que seu celular e passaporte foram confiscados.

Os dissidentes afirmaram que autoridades cubanas detiveram dezenas de membros da oposição política na terça-feira, horas antes do protesto planejado por Bruguera, que foi visto como um teste crucial de tolerância do governo. A maioria foi libertada dentro de um dia, mas a repressão foi condenada pelos EUA, que declararam este mês que estavam se direcionando a relações diplomáticas plenas com Cuba. Fonte: Associated Press.