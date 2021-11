Cuba aumenta repressão às vésperas de protestos da oposição

HAVANA — Enquanto o opositor Yunior García era sitiado neste domingo em sua casa, que foi cercada por agentes de segurança que tentavam impedi-lo de se manifestar sozinho em Havana, o presidente Miguel Díaz-Canel participou de um ato com jovens que apoiam o governo e disse que “Cuba viverá em paz”.

A tensão aumentou na ilha na véspera de uma manifestação convocada por grupos de oposição na capital cubana e em outras seis províncias, que foi proibida pelas autoridades.

Vestindo camisa e lenço vermelhos, Díaz-Canel chegou ao meio-dia com sua mulher, Liz Cuesta, ao Parque Central, na capital cubana, onde se encontrou com cerca de 70 estudantes que apoiam o governo e acampavam ali desde sexta-feira.

“Cuba vai viver em paz e vivendo em paz vamos melhorar”, disse o presidente, condenando “as campanhas para subverter a ordem interna, as campanhas da mídia contra Cuba, contra a paz de Cuba".

Perto dali, no bairro operário de La Coronela, García anunciou em uma transmissão no Facebook que todo o prédio onde ele mora amanheceu cercado por agentes de segurança, que usavam trajes civis. O opositor cubano anunciou que pretendia marchar de forma solitária por Havana neste domingo, em um desafio à ameaça oficial de prender quem participasse de manifestações não autorizadas.

No sábado, jornalistas da agência de notícias espanhola EFE tiveram suas credenciais retiradas pelo governo cubano. Inicialmente, as autoridades haviam retirado as credenciais de cinco jornalistas da agência, mas devolveu as de dois hoje. Pelo menos seis coordenadores das marchas foram detidos pelas autoridades no sábado, enquanto o dissidente Guillermo Fariñas está preso desde sexta-feira.

Em Miami, cerca de 200 pessoas, a maioria de cubanos-americanos, se manifestaram contra o governo e em apoio aos protestos de amanhã.

Na sexta-feira, Yunior García, um dramaturgo de 39 anos, explicou à AFP que havia sido alertado por agentes que ele não conseguiria se manifestar:

“Inclusive já me informaram para qual prisão vão me levar. Não há nada que me proíba de fazer a marcha no domingo, absolutamente nada, por isso não vou me esconder”, afirmou o artista e ativista na entrada de seu pequeno apartamento, na sexta.

O governo dos Estados Unidos, acusado pelo governo de estar por trás das manifestações opositoras, instou Havana a permitir o ato da oposição.

“Pedimos ao governo cubano que respeite os direitos dos cubanos e permita que eles se reúnam pacificamente e usem suas vozes sem medo de represálias ou violência do governo”, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, em nota, solicitando que sejam mantida a conexão de internet na ilha.

O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, respondeu imediatamente no Twitter. O governo cubano rejeita a “ingerência dos Estados Unidos. Defendemos o direito de desfrutar o caminho da normalidade em paz e enfrentar os desafios que temos pela frente sem interferências”.

Os atos foram convocados inicialmente para 20 de novembro, mas a data foi alterada depois que o governo decretou a mesma data como um “Dia Nacional da Defesa”. O grupo Archipiélago, criado por García no Facebook — e que conta com mais de 30 mil membros, dentro e fora de Cuba — mantém a convocação para o protesto desta segunda. Os opositores pediram permissão em setembro para realizar a marcha, mas as autoridades rejeitaram o requerimento, alegando que os manifestantes trabalhavam com os EUA para derrubar o governo.

A TV estatal, que acusou Yunior García de ser um agente financiado por Washington, disse que ele participou de um seminário em Madri sobre o papel do Exército nos processos de transição.

Em julho, milhares de cubanos marcharam nos maiores protestos em décadas no país, que tinham como alvo a grave crise econômica que atinge a ilha e que foi agravada pela pandemia. Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridos. Mais de 1.100 pessoas foram detidas. Após os atos, a ilha sofreu interrupções no acesso à internet e a mídias sociais, em uma aparente tentativa de conter novos protestos. / AP, AFP e REUTERS