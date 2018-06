Cuba condena espanhol a 4 anos de prisão

O espanhol, dirigente do conservador Partido Popular da Espanha, conduzia o carro que em 22 de julho derrapou em uma via sem pavimento e chocou-se com uma árvore. Autoridades acusaram Carromero de excesso de velocidade e de ignorar as placas de aviso. A promotoria pedia sete anos de prisão.

Ele viajou ao país para encontrar e ajudar membros da comunidade dissidente. O caso ganhou relevância internacional por causa da morte de Payá, célebre opositor de 60 anos que na década passada encabeçou um projeto de referendo para estabelecer o pluripartidarismo na ilha.

Os advogados de Carromero afirmaram que é impossível saber com certeza a velocidade do veículo na hora do acidente e que a sinalização era ruim, somente sendo melhorada após a batida.

Cuba chama os dissidentes de "mercenários" e acusa-os de tentarem minar o sistema comunista do país. As informações são da Associated Press.