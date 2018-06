Cuba dá novo passo rumo à unificação cambial

O Banco Central de Cuba (BCC) anunciou na quinta-feira a emissão de notas de 200, 500 e 1.000 pesos cubanos, que entrarão em circulação no dia 1.º de fevereiro, em mais um passo em direção à anunciada unificação monetária. A medida entra em vigor após o alívio das sanções americanas a ilha, que devem atrair mais turistas. Ontem, o governo pediu mais medidas de liberalização.

O BCC justificou a emissão a partir de dificuldades no pagamento de produtos caros, já que a maior nota de peso cubano em circulação é de 100 pesos. "Nos últimos meses tem crescido o uso do peso cubano nos comércios que operam com pesos conversíveis (CUC), o que expandiu a demanda de notas de maior valor", explicou o comunicado do BCC publicado no jornal oficial Granma.

Em Cuba circulam duas moedas. Uma é o peso cubano (CUP, 24 por um dólar), com o qual se pagam os salários, os serviços e os cubanos compram alguns produtos subsidiados. Outra é o peso conversível (CUC, equiparado ao dólar), usado pelos turistas, por aqueles que compram em lojas especiais, para determinados serviços ou por cubanos que recebem remessas do exterior.

O governo reconhece duas moedas causam sérios problemas de contabilidade, medição de eficiência e produtividade. As autoridades iniciaram um processo de unificação monetária sem revelar quando será a data em que o CUP será a única moeda circulante.

Apoio. Em editorial, a imprensa oficial cubana elogiou as medidas que entraram em vigor ontem e facilitam as viagens, o envio de dinheiro e alguns negócios entre os EUA e a ilha. "Ainda resta um largo caminho para ser percorrido para desmontar outros aspectos do bloqueio econômico para que o Congresso americano ponha fim de uma vez a essa política", diz o texto.

Analistas esperam que o fluxo de turistas americanos na ilha dobre nos próximos meses com a flexibilização das regras que entrou em vigor ontem. O impacto disso na economia no curto prazo, no entanto, deve ser pequeno.

"Com uma produção agrícola, industrial e de serviços colapsada desde o começo da década de 90, esses passos dados pelos EUA não vão representar um impacto substancial na economia cubana", disse o economista Jorge Salazar Carrillo. "Além disso, enquanto não for permitido um turismo aberto sem visto especial não haverá um impacto direto sobre a economia cubana."

Ainda ontem, a United Airlines disseque planeja operar voos para Cuba a partir das cidades americanas de Houston e Newark, o que ainda dependerá de aprovação do governo. "Pretendemos servir Cuba", disse a empresa em nota. / EFE e AFP