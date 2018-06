Cuba declara Sexta-Feira Santa feriado

O apelo de Bento XVI lembrou o feito pelo seu antecessor, João Paulo II, em 1998, para que o Natal fosse em restituído como feriado. Os feriados religiosos foram abolidos na década de 60, depois que os irmãos Fidel e Raul Castro terem chegaram ao poder, dando início a um governo marxista.

A Sexta-Feira Santa é um dia em que os católicos comemoram a morte de Cristo, mas não é feriado nos Estados Unidos, na maioria da Europa e, até mesmo, no México, o país de idioma espanhol mais católico do mundo.

Cuba removeu as referência ao ateísmo da constituição nos anos 90, aquecendo as relações com a Igreja. Ainda assim, menos de 10% da população cubana pratica o catolicismo. O papa Bento XVI foi recebido por multidões, mas não pela esmagadora maioria, durante a visita de três dias ao país.

Os cubanos disseram estar emocionados e ligeiramente incrédulos sobre o dia de folga. "Eu estou feliz por não ter que trabalhar, mas eu realmente não entendo nada disso", disse Roberto Blanco, 38 anos. "Primeiro nos dizem que precisamos trabalhar duro para sair da crise econômica, e agora nos dão um dia de folha. O papa vem e não trabalhamos? Eu não entendo isso."

Mirta Salgado, 51 anos, reconheceu não ser muito religiosa e disse: "As coisas que acontecem no meu país são incríveis. Depois de 50 anos nos dizendo que a igreja é má, agora eles afirmam que é boa e nos dão a Sexta-feira Santa." As informações são da Associated Press.