Cuba denuncia diplomatas dos EUA por subversão

O ministro de Relações Exteriores disse os americanos estariam dando aulas dentro da Seção de Interesses e fornecendo serviço de internet sem autorização. Eles dizem que os participantes são treinados para trabalhar contra os interesses de Cuba.

Os EUA mantêm a Seção de Interesses no lugar de uma embaixada e alega que há muito tempo fornece esses serviços. Não está claro porque Cuba só agora está criticando a prática. As informações são da Associated Press.