Cuba divulga fotos de Chávez após cirurgia

Uma das fotografias divulgadas pela imprensa estatal cubana na noite de ontem mostra Chávez vestido com um agasalho de corrida azul, branco e preto caminhado em uma sala acarpetada sem qualquer ajuda e ele sorri amplamente.

Outras imagens mostram o presidente venezuelano sentado em frente a Castro, aparentemente

conversando em um hospital de Havana. Castro, de barba grisalha, também está usando uma roupa de corrida. Atrás deles está uma bandeira venezuelana e uma pintura do herói da independência sul-americana Simon Bolívar.

Chávez, de 57 anos, voou para Cuba no dia 24 de fevereiro para retirar um tumor da mesma parte da região pélvica, onde um tumor maior e maligno foi extraído no ano passado.

Mais cedo, em uma ligação para a televisão estatal venezuelana, Chávez disse que os médicos o colocaram em dieta especial, e que estava fazendo caminhadas diárias e passando o tempo perto de familiares.

Não houve nenhum comentário sobre se o novo tumor é cancerígeno. Durante a ligação, Chávez não forneceu detalhes específicos da cirurgia ou do tumor que foi removido.

"Eu não posso negligenciar meu tratamento de recuperação por nenhum minuto", afirmou Chávez. "Eu continuo me recuperando, graças ao apoio da Venezuela, do povo cubano e dos médicos aqui em Cuba e ao amor das pessoas que me enche de felicidade", declarou o presidente venezuelano.

O ministro da Informação da Venezuela disse, em uma mensagem postada no Twitter, que a Chávez se reuniu ontem com o presidente de Cuba, Raul Castro, e recebeu uma ligação da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que expressou satisfação que o líder venezuelano estava se recuperando. As informações são da Associated Press.