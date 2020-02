Cuba diz que falta de produtos de higiene continuará até abril em razão de crise econômica

HAVANA - O governo de Cuba informou nesta semana que a falta de produtos de higiene, como sabonetes e detergentes, deve continuar até meados de abril. As justificativas do governo da ilha de 11 milhões de habitantes são as dificuldades financeiras resultantes da crise econômica que o país atravessa e do embargo imposto pelos EUA.

"A situação deve-se às limitações financeiras do país, associadas ao recrudescimento do bloqueio econômico criminoso dos Estados Unidos, que pretende nos asfixiar", afirmou a ministra do Comércio Interior, Betsy Díaz Velázquez, ao jornal estatal Granma. A prioridade, no momento, será dada para combustíveis, alimentos e medicamentos, acrescentou.

"A partir de algumas decisões que a direção do país e o ministério tomaram, que buscam alternativas financeiras e firmaram novos convênios com nossos fornecedores, acreditamos que em abril vai se estabilizar a disponibilidade dos principais produtos de higiene pessoal e outros que estão sendo muito pedidos, como frango".

Os cubanos temem que esse racionamento possa se estender para outros produtos ao longo do ano. De acordo com o site Infobae, em janeiro o governo começou a racionar o uso de gás doméstico, solicitando medidas de economia e uso eficiente da energia para os cidadãos.

A ministra ressaltou que, apesar da situação de austeridade, a cesta básica tem sido assegurada mesmo com os altos custos com importação. "A cesta, que pode parecer pouca e insuficiente, custa ao país mais de US$ 1 bilhão".