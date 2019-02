Cuba diz que EUA movimentaram tropas no Caribe para intervenção na Venezuela

HAVANA - O governo de Cuba afirmou nesta quinta-feira, 14, que tropas dos Estados Unidos se deslocaram para territórios no Caribe como forma de preparação para uma intervenção militar na Venezuela. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores cubano, movimentações de forças de operações especiais americanas teriam acontecido em aeroportos de Porto Rico, República Dominicana e outras ilhas caribenhas sem o conhecimento dos governos destes países.

"Continua a preparação de uma agressão militar contra a Venezuela com um pretexto humanitário", disse a chancelaria cubana via Twitter. O governo do presidente Miguel Díaz-Canel é aliado do regime de Nicolás Maduro.

#Cuba denuncia movimientos de fuerzas de operaciones especiales de #EEUU hacia aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y otras islas del Caribe, sin conocimiento de sus gobiernos. Continúa la preparación de una agresión militar contra #Venezuela con pretexto humanitario. pic.twitter.com/QcZ2M3xw60 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) 14 de fevereiro de 2019

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, os deslocamentos aconteceram entre os dias 6 e 10 de fevereiro por meio de voos de aeronaves militares no aeroporto Rafael Miranda, em Porto Rico, e na Base Aérea de San Isidro, na República Dominicana. Segundo os cubanos, esses aviões teriam decolado de bases de unidades de forças especiais e de fuzileiros navais americanas que atuam em operações secretas.

Trump: todas as opções sobre a mesa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 13, que “todas as opções estão sobre a mesa” e deixou em aberto quais são as possíveis formas de atuação americana sobre a crise da Venezuela.

Questionado se pretendia enviar 5 mil soldados à Colômbia, Trump disse “vamos ver”. Em janeiro, a frase “5 mil soldados para a Colômbia” foi vista no caderno de anotações de John Bolton, assessor para Segurança Nacional dos EUA.

“Sempre temos um plano B, C e D, e E, e F”, disse Trump aos jornalistas durante encontro na Casa Branca com o presidente colombiano, Iván Duque. / AFP