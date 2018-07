Cuba e China fecham acordos políticos e econômicos

Os acordos "refletem o desejo político dos dois partidos e dos governos de continuar a aprofundar seus laços", afirmou um anúncio oficial cubano sobre o tema. Foi fechada uma nova linha de crédito para Cuba e a reestruturação de duas outras. Também haverá uma doação e um empréstimo que serão usados para modernizar o sistema público de saúde cubano. Não foi revelado o montante envolvido.

A China também ajudará a modernizar a refinaria de petróleo na cidade de Cienfuegos, no sudeste do país, e construirá uma nova usina de gás liquefeito e melhorará o porto da cidade. Xi chegou a Havana vindo da Itália, no sábado. Ele ainda passará por Uruguai e Chile em seu giro pela América.

Durante o encontro, Xi e Castro notaram o "excelente estado das relações bilaterais e comentaram suas visões sobre a situação pelo mundo", segundo o governo cubano. Xi foi a primeira graduada autoridade chinesa a visitar o país desde que o Congresso do Partido Comunista Cubano, em abril, que aprovou um pacote com mais de 300 reformas para tornar a centralizada economia cubana mais eficiente.

O vice-presidente chinês elogiou as reformas, dizendo que o congresso "determinou o curso do futuro desenvolvimento do país" e lançou as bases para "futuros sucessos no processo da construção do socialismo". As informações são da Dow Jones.