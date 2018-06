Cuba e EUA dão início a reuniões diplomáticas inéditas em Havana

HAVANA - Cuba e EUA dão início nesta quarta-feira, 21, em Havana a suas primeiras conversas oficiais após a retomada das relações diplomáticas anunciada em dezembro. O foco do primeiro encontro é o tema da imigração. Amanhã, as duas delegações discutirão o restabelecimento de relações diplomáticas e na abertura de embaixadas.

A delegação cubana será liderada pela diretora para os EUA do Ministério das Relações Exteriores da ilha, Josefina Vidal.À frente dos funcionários americanos está o subsecretário para a América Latina do Departamento de Estado, Alex Lee.

A secretária dos EUA para a América Latina, Roberta Jacobson, chegará hoje à ilha para participar na quinta-feira da primeira reunião oficial sobre a normalização de relações entre ambos países, que romperam vínculos diplomáticos em 1961. Com isso, Jacobson se transformará na representante do governo americano de mais alto cargo a visitar a ilha em décadas.

Fontes da chancelaria cubana disseram à imprensa oficial do país que Havana espera sustentar um diálogo sério e construtivo com os Estados Unidos nessas reuniões. "Estamos dispostos a iniciar uma troca séria entre estados soberanos, com o devido acatamento dos princípios de não ingerência nos assuntos internos e da observância da soberania nacional das duas nações", disse a fonte.

As conversas entre Havana e Washington chegam precedidas do discurso sobre o Estado da União pronunciado na véspera pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que disse que o Congresso americano deve começar "este ano" a levantar o embargo comercial a Cuba. / EFE