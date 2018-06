Cuba e EUA retomam contato diplomático de alto nível com reunião

WASHINGTON - A subsecretária de Estado adjunta dos EUA para América Latina, Roberta Jacobson, se reuniu em Washington na quinta-feira, 15, com a diplomata cubana Josefina Vidal, responsável pelo setor de América do Norte da chancelaria de Havana. Nos últimos meses, os dois governos têm expressado o interesse em normalizar gradualmente as relações diplomáticas.

Uma porta-voz do Departamento de Estado confirmou o encontro à agência France Presse. Os dois países mantêm contatos regulares a nível técnico para discutir questões como o vistos e política migratória. O encontro de ontem é o primeiro entre diplomatas de alto nível nos últimos meses.

O conteúdo da conversa não foi divulgado. Desde novembro, o escritório de interesses de Cuba não tem acesso a um serviço bancário, o que dificulta a emissão de vistos para a entrada de cubano-americanos no país. Os EUA, por sua vez, tem interesse na libertação do americano Alan Gross, preso em Cuba acusado de espionagem.

Washington já pediu que Cuba liberte Gross por razões humanitárias. Havana quer que a Casa Branca solte, em troca, três agentes cubanos presos no país acusados de espionar a comunidade anticastrista da Flórida.