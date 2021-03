Cuba espera ter produzido vacinas contra a covid necessárias para sua população até agosto 

HAVANA - Cuba espera contar "o mais tardar" em agosto com as milhões de doses da vacina contra covid-19 que precisa para imunizar "toda" a sua população, e depois continuará fabricando-as para ajudar os "países amigos", anunciou na quarta-feira, 17, o cientista responsável.

"O mais tardar no mês de agosto teremos fabricado as doses necessárias para imunizar toda a nossa população (11,2 milhões de habitantes), e depois continuaremos produzindo-as, para fornecê-las aos outros países amigos", disse o presidente do grupo estatal BioCubaFarma, Eduardo Martínez, citado pelo jornal oficial Granma.

Martínez destacou que a ilha também colabora "com um grupo de nações (...) para valorizar a possibilidade de realizar estudos clínicos de" suas vacinas candidatas contra a covid-19, "estabelecer alianças produtivas e buscar vacinas universais contra os coronavírus".

Na semana passada, Cuba enviou para o Irã 100 mil doses da Soberana 02, seu projeto de vacina anticovid mais avançado, para testar a eficácia do antígeno, e o país também estabeleceu contatos com México e com o Vietnã sobre o assunto.

Autoridades científicas da ilha afirmam que Cuba tem capacidade para fabricar em 2021 cerca de 100 milhões de doses da Soberana 02 e que a campanha de vacinação começará no primeiro semestre./AFP